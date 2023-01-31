Падение спроса вызывает кризис на рынке микрочипов

Производители микрочипов столкнулись с избытком предложения из-за снижения продаж после вспышки коронавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным HMC Investment & Securities, продажи в компаниях, производящих микросхемы, упали на 30-50 процентов. Грег Роу из HMC Investment & Securities, главный исследователь технологий, сказал, что это не типичная ситуация.

Ситуация может также повлиять на позиции поставщиков и негативно отразиться на экономике стран Азии, которые зависят от экспорта технологий. Поэтому компании, которым удалось удержаться на рынке, создают альянсы и рассматривают возможность слияния.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщило, что западные чипы, в том числе от Intel и AMD, продолжают поступать в Россию в обход санкций. Поставки шли из неофициальных источников, включая компании в Турции и Эстонии.

Было обнаружено, что акции ведущих производителей микрочипов в Китае упали на 4-20% и $8,6 млрд. соответственно из-за санкций США.