Землистые тона и френч с блестками: тенденции маникюра на февраль 2023 года и самые свежие новинки

В 2023 году будут пользоваться огромной популярностью несколько модных и стильных дизайнов ногтей, которые точно не оставят никого равнодушным.

Все эти варианты нейл-арта элегантны и просто идеально подойдут для февраля. Вот несколько модных и стильных вариантов маникюра.

Какие ногти будут носить в феврале 2023 года

Так как в феврале мы будем праздновать День святого Валентина, то актуальным будет маникюр с любовной тематикой.

Также отличным решением станут ногти с жемчужной отделкой. Естественно, без внимания не останется минималистичный дизайн. Можно подобрать для себя ногти в коричневых, серых тонах, маникюр с металлическими и глиттерными деталями. Все эти варианты помогут подчеркнуть красоту ногтей.

Коричневые тона

Очень красиво смотрится шоколадно-коричневый маникюр. Это будет один из самых модных и популярных трендов 2023 года.

Чтобы сделать свой маникюр еще более модным и оригинальным, можно использовать несколько различных оттенков коричневого, нанеся на каждый ноготь свой цвет.

Минимализм

Одним из основных трендов 2023 года будут ногти, украшенные минималистичными деталями.

Этот дизайн может стать действительно особенным. Особенно красиво выглядит сочетание нюдовой основы с черными деталями.

Жемчужные оттенки

Перламутровые ногти будут одним из главных хитов этого сезона. Интересно будет смотреться французский маникюр с перламутровым эффектом.

Это просто невероятный дизайн, который точно никого не оставит равнодушным.

Серый

Серый цвет ногтей является одним из главных фаворитов этой зимы. Такой маникюр выглядит стильно, эффектно, но при этом сдержанно и элегантно.

Серый цвет можно сочетать вместе с другими тонами и различными элементами декора, чтобы сделать маникюр еще более привлекательным и интересным.

Коричневый с блеском

Это достаточно интересный и эффектный маникюр. Сочетание френча вместе с блеском выглядит восхитительно и просто зачаровывает.

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Землистые оттенки

Этот дизайн ногтей, сочетающий в себе землистые тона, выглядит просто идеально и эффектно. Это очень хорошая альтернатива коричневым цветам лака.

Французский металлический

Французский маникюр продолжает оставаться самым настоящим трендом в 2023 году.

Этот дизайн с блестками и металлическими деталями серебристого цвета являются одним из основных фаворитов в 2023 году.

Французский с блестками

Если хочется выбрать для себя более яркий и привлекательный дизайн оформления ногтей, то отличным решением станет золотистый французский маникюр. Можно красиво дополнить его блестками и наклейками.

Ногти с сердечками

На День святого Валентина можно сделать красивый и романтичный маникюр.

Очень интересно смотрится нейл-арт с сердечками. Он помогает сделать создаваемый образ просто обворожительным.

Нюдовый с декором

Если ищете что-то более сдержанное, но при этом нежное и романтичное, то стоит обратить внимание на этот маникюр с нюдовой основой. Дополнить его можно деталями в виде сердечек розового цвета.

Все это – просто отличные варианты, которые выглядят стильно, оригинально и помогут сделать образ невероятным в феврале.