Маникюр получится красивым и слева, и справа: как аккуратно накрасить ногти недоминантной рукой

Красота ногтей во многом зависит от аккуратного маникюра. Многие люди испытывают затруднения, когда наносят лак недоминантной рукой. Им трудно работать кистью и делать точные движения. Нередко маникюр получается нечетким и неравномерным слева или справа. В статье мы расскажем, как аккуратно накрасить ногти недоминантной рукой.

Имейте под рукой средство для снятия лака

Во время создания маникюра всегда держите под рукой средство для снятия лака. Оно поможет вам вовремя избавиться от недочетов, которые возникают в процессе покраски.

Налейте жидкость для снятия лака в небольшую емкость, например, в рюмку. Окунайте в нее маленькую угловую кисточку и удаляйте излишки лака. Этот инструмент более удобен, чем ватная палочка.

Не используйте данную емкость в пищевых целях, так как в ней остаются частицы растворителя.

Сделайте недоминантную руку устойчивой

Придайте вашей недоминантной руке устойчивое положение. Это сделает покраску ногтей более аккуратной.

Если недоминантная рука дрожит, то положите ее на поверхность, на которой вы красите ногти. Ее локоть и предплечье должны лежать рядом с доминантной рукой, чтобы обеспечить лучшую поддержку.

Если вы опираетесь больше частью своей массы тела на предплечье, то рука не будет дрожать. Кроме этого, вы сможете держать кисточку для нанесения лака под оптимальным углом.

Иногда вам может потребоваться разместить доминантную руку повыше. В этом случае используйте книгу или подставку. Положите один палец выше остальных и красьте его. Это даст вам возможность поближе рассмотреть ноготь и лучше видеть место, на которое вы наносите лак.

Используйте меньше лака

Если вы красите ногти недоминантной рукой, то старайтесь набирать на кисточку меньше лака. Иначе его избыток будет попадать на боковые стороны ногтей и кутикулы. Также толстый слой средства будет очень долго высыхать. Если вы используете гель-лак, то он не сможет затвердеть должным образом.

После набора лака протрите одну из сторон кисточки о верхний край флакона. Оставьте на ней минимальное количество средства и нанесите на ноготь. Это позволит вам равномерно распределить его по поверхности ногтевой пластины. При необходимости вы всегда сможете добавить дополнительное количество лака.

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Наносите лак по частям

Нанесение лака по частям поможет вам создать аккуратный маникюр на доминантной руке. Начните с середины ногтевой пластины, а затем покрасьте боковые стороны.

Вы также можете начать покраску с одной из боковых сторон, постепенно передвигаясь к противоположному краю ногтя.

Если вы боитесь испачкать кутикулу, то оставьте немного свободного пространства между лаком и основанием ногтя.

Старайтесь побольше практиковаться в нанесении лака недоминантной рукой. Это поможет вам найти самый удобный и эффективный способ.

Второй слой покрытия наносите таким же способом. Придайте свой недоминантной руке устойчивость. Если вы используете обычный, а не гелевый лак, то дайте первому слою полностью высохнуть перед нанесением второго.

Используйте жидкий латекс

Даже если вы долго практиковались в окрашивании ногтей недоминантной рукой, то вам все же может потребоваться дополнительная помощь. Вы можете использовать жидкий латекс для маникюра. Это средство наносится на боковые стороны ногтя и кутикулу. Оно создает барьер для лака.

После нанесения лака снимите жидкий латекс. Вы получите аккуратный маникюр с чистыми боковыми стенками и кутикулами.

Заключение

Нанесение лака недоминантной рукой – непростая задача. Но вы можете значительно ее облегчить, используя лайфхаки, о которых мы рассказали. Они помогут вам создать безупречный маникюр на доминантной руке.