Мэр Николаева предложил обустроить секретные бомбоубежища со светом и интернетом для депутатов

Секретные бомбоубежища с электричеством и доступом в интернет появятся в Николаеве, их предлагает обустроить для депутатов мэр города Александр Сенкевич, сообщают украинские СМИ.

Николаевские СМИ со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича сообщают, что градоначальник предложил обустроить «тайные депутатские комнаты» в бомбоубежищах, передает «Страна.ua».

Предполагается, что в этих бомбоубежищах всегда будет электричество и доступ в интернет.

Ранее в Николаевском подполье рассказали о нехватке продовольствия в городе: чистой воды как не было, так и нет, закрываются пункты приема питьевой воды, раз в три дня выдают черствый хлеб и раз в неделю – консервы.

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