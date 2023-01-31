 

Мэр Николаева предложил обустроить секретные бомбоубежища со светом и интернетом для депутатов

31.01.2023, 20:35, Новости дня
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Секретные бомбоубежища с электричеством и доступом в интернет появятся в Николаеве, их предлагает обустроить для депутатов мэр города Александр Сенкевич, сообщают украинские СМИ.

Николаевские СМИ со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича сообщают, что градоначальник предложил обустроить «тайные депутатские комнаты» в бомбоубежищах, передает «Страна.ua».

Предполагается, что в этих бомбоубежищах всегда будет электричество и доступ в интернет.

Ранее в Николаевском подполье рассказали о нехватке продовольствия в городе: чистой воды как не было, так и нет, закрываются пункты приема питьевой воды, раз в три дня выдают черствый хлеб и раз в неделю – консервы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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