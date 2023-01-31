 

Первый электромобиль Xiaomi MS11 представлен на первых фотозарисовках

31.01.2023, 20:31, Разное
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Китайская компания Xiaomi намерена в скором времени выпустить собственный электрокар.

Предполагается, что официальная презентация состоится уже в следующем году, однако первоначально приобрести модель можно будет только на китайском рынке. В свою очередь, планы о выпуске фирменного автомобиля Xiaomi озвучили в 2021 году.  В настоящее время уже готов к работе собственный завод бренда по производству электрокаров.

Летом 2022 года показали прототип новинки под названием MS11, однако финальный экземпляр может существенно отличаться. Эксперты полагают, что новый электрокар получит вид спортивного купе, тогда как технические параметры пока умалчиваются разработчиками.


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