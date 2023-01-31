Мнение: Новый полюс холода, ИКЕЯ перешла на европейский лес, в Германии опять экономят газ

1. Полюс холода в России и Северном полушарии – это теперь больше не Оймякон (ссылка):



Погода в начале этого года не радовала жителей почти всех регионов России, по которым прошлись серьезные морозы, надвигавшиеся из Арктики на европейскую часть России и даже юг. А традиционные для Сибири морозы сменились еще более суровыми, причем для некоторых мест даже небывалыми — так, в маленьком поселке Ессей на севере Красноярского края был зафиксирован новый температурный рекорд: минус 73 градуса по Цельсию (источник).



До этого рекорд морозов держался за Оймяконом, который находится в соседней Якутии: в момент прошлого рекорда отметка термометра расположилась на уровне -67,7° С. Было это аж в 1933 году.



А еще до этого фиксировалась более низкая температура здесь же (ниже -71° С), однако официального подтверждения этому нет. В любом случае, теперь поселок Ессей является держателем нового рекорда, а до этой новости о поселке вообще мало кто слышал.

2. Европейские компании, такие как Икея, остались без российской древесины. В Северной Африке и на Ближнем Востоке леса нет, из-за океана возить дорого. В итоге начали вырубать европейские леса (ссылка):



Шведской компании IKEA удалось заменить поставки российской древесины сырьем из других стран — компания стала отказываться от закупок в России, которая была для нее одним из основных экспортеров, в связи с началом военных действий на Украине. Об этом сообщает Reuters.

IKEA увеличила закупки древесины у альтернативных поставщиков из Швеции, стран Прибалтики, а также Польши и Германии, таким образом заместив отсутствующие поставки сырья из России и Белоруссии — до 24 февраля на эти страны приходилось шесть и пять процентов импорта соответственно. IKEA рассматривает расширение сотрудничества с европейскими странами как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, отметил представитель компании.

Агентство подчеркивает, что IKEA — крупнейший в мире мебельный бренд и по совместительству один из крупнейших в мире потребителей древесины — в период с августа 2021 по 2022 годы использовала 20 миллионов кубометров этого сырья в производстве товаров и упаковки.

В России леса настолько много, что взамен вырубленного леса успевает вырасти новый, это наш бесконечный ресурс. Мы можем позволить себе заготавливать лес и торговать им в больших объёмах, без ущерба для людей и экологии. В Европе же лесов осталось мало, там ситуация совсем другая.

Кажется, уничтожение европейских лесов – не совсем то, о чём мечтали европейские зелёные. Не мечтали они и о расконсервации угольных шахт. Однако за русофобию надо платить. Европейских зелёных контролируют США, поэтому зелёные выступали против России и против закупок российского сырья. Теперь они получили закономерный результат.

3. Европейцам повезло: эта зима для Европы оказалась относительно тёплой, худшего сценария в сфере энергетики удалось избежать. Тем не менее, несмотря на победные реляции ЕС об обретении «газовой независимости от России», реальная ситуация на местах далеко не благостная. В Германии, например, население и предприятия по-прежнему вынуждены экономить газ (ссылка):

Глава Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии Клаус Мюллер упрекнул жителей страны в недостаточной экономии газа. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, из-за низких температур уровень заполнения газохранилищ в ФРГ падает. «В третью календарную неделю мы экономим мало газа из-за температуры», — отметил он.

Мюллер добавил, что промышленные компании на неделе снизили потребление на 10 процентов. На предыдущей неделе данный показатель уменьшился на 34 процента. Он также сообщил, что частное потребление на текущей неделе снизилось на 9 процентов.

Ранее Министерство экономики Германии на запрос депутатов Левой партии заявило, что стране понадобится еще три года, чтобы создать мощности по приему сжиженного природного газа, которые позволят полностью заместить трубопроводные поставки российского топлива.

Судя по озвученным срокам, в подвешенном состоянии Германия пробудет ещё как минимум несколько лет. Потребители будут вынуждены мёрзнуть, а предприятия — потихоньку сворачивать производство.