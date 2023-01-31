 

Где в Подмосковье купить дешевую дачу

31.01.2023, 19:41, Разное
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Средняя цена сезонных домов (дач) в Подмосковье за год выросла на 18%, достигнув 4,2 млн рублей. Минимальные же цены стартуют от 250 тыс. рублей. Правда, речь идет об обветшавшей постройке и неухоженном участке.

Всего на загородном рынке на продажу выставлено около 3,2 тыс. дач. Самые низкий ценник традиционно действует на юге и востоке области.

На Горьковском и Егорьевском шоссе можно купить сезонные дома за 3,3 млн рублей, на Минском – за 3,4 млн рублей. Средняя цена дач на Рязанском шоссе составляет 3,5 млн рублей, на Каширском – 3,9 млн рублей.

Если рассматривать городские округа, то самые дешевые лоты предлагаются в Орехово-Зуевском г.о. и в Шатуре – в среднем за 1,7 млн рублей. Ценник до 2 млн рублей действует в Егорьевске и Зарайске.

Покупатели с бюджетом в 3-4 млн рублей могут рассчитывать на сезонный дом площадью 40-50 кв. м с ухоженным участком и коммуникациями в СНТ на удалении 70 и более км от столицы.

Бюджет в 5 млн рублей позволит приобрести более просторный сезонный дом с участком 6 соток в 40-50 км от МКАД по одному из доступных направлений Подмосковья.


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