 

Не смог: Объявлено о возвращении Максима Галкина* в Россию

31.01.2023, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Максим Галкин* после признания иноагентом получил тяжелое клеймо на всю жизнь и осознал, что назад путь ему отрезан. Однако ходят слухи, что юморист все-таки в тайне мечтает повернуть все вспять. Сам комик отнекивается и уверяет сам себя и свою публику в том, что новая жизнь гораздо лучше, и он сделал правильный выбор. Но так ли это искренне на самом деле?

Наконец появилась новость о возвращении Максима Галкина* в Россию. Стало известно, осмелится ли комик вернуться на родину после всего сказанного. Психолог Марианна Абравитова допустила такое событие примерно через десять лет. А пока мечтать ему об этом не стоит.

Из-за регулярной критики и националистических взглядов, которые Галкин* уже не скрывает и выражает на своих концертах прямо, в России его считают предателем родины. Многие поклонники попросту отвернулись от него, и его творчество будет здесь не востребовано. Поэтому пока юмористу придется продолжать зарабатывать себе и своей семье на кусок хлеба на чужбине, скитаясь по всему миру в поисках подработок. В целом Галкин* дает концерты часто, но это все равно не тот уровень, который у него был в России, сообщает Пятый канал. Не удивительно, что восстановить на чужбине прежний успех муж Пугачевой просто не смог.

Напомним, муж Аллы Пугачевой вместе с семьей переехал в Израиль, где продолжает жить и строить карьеру. За рубежом комик дает концерты и собирает русскоязычную аудиторию в малых залах. естественно, количество поклонников у него сократилось в десятки раз.

* — признан иноагентом в РФ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.22 / Сестра намерена докопаться до истинной причины скоропостижной смерти Нарцисса: Не верю

01.06.22 / ZTE Blade V40 Vita выпущен в Малайзии

15.07.20 / Скандалы: Акции «Росгосстраха» оценили по Уголовному кодексу

19.11.21 / Как с помощью гвоздики остановить выпадение волос

11.10.22 / Британец изрисовал свой дом каракулями внутри и снаружи

24.01.23 / “Никому мы не нужны”: сын бросил тяжелобольную Терехову умирать в одиночестве

08.02.21 / Иосиф Пригожин о своей борьбе с коронавирусом: “Болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Промедление стоило бы мне жизни”

01.08.22 / Мнение: Обострение в Косово. 31.07.2022

04.12.21 / В Раде заявили о мобилизации на Украине без объявления военного положения

02.09.21 / Леонид Волков поблагодарил Роскомнадзор за рекламу приложения «Навальный»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика