Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер вернутся к ролям частных детективов в сиквеле “Загадочного убийства”

В сети появился трейлер продолжения детективной комедии Netflix 2019 года “Загадочное убийство” с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях. Помимо них к своим персонажам вернутся еще два актера из оригинального фильма — Адиль Ахтар и Джон Кани. К новому же касту присоединятся Марк Стронг, Джоди Тернер-Смит, Куху Верма, Энрике Арсе, Тони Голдвин, Энни Мумоло и Зурин Вильянуэва.

События сиквела разворачиваются спустя 4 года после того, как Ник и Одри Спитц (Сэндлер и Энистон) раскрыли свое первое дело об убийстве. Теперь пара заделалась в профессиональные детективы и открыла частное агентство, которое никак не удается раскрутить. Друзья приглашают Ника и Одри на свадьбу, где злоумышленники похищают жениха с целью выкупа — под подозрение попадает буквально каждый гость. Главные герои получают возможность раскрыть очередную запутанную тайну, а также поставить на ноги бизнес и отправиться в долгожданное путешествие в Париж…

Премьера второй части “Загадочного убийства” состоится на стриминговом сервисе Netflix 31 марта этого года.