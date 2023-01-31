Арестант без обвинений и сварливый эскапист: 5 ярких фильмов с французскими актерами

“Хищники” (As bestas)

Дени Меноше

Антуан (Дени Меноше) и Ольга (Марина Фоис) переезжают из Франции в испанскую деревню. На новом месте мужчина покупает участок для выращивания овощей и восстанавливает разрушенные соседские дома. Амбициозный чужак вызывает раздражение местных, и так начинается травля иностранцев. Но быть в положении жертвы супруги не собираются.

Дени Меноше начал сниматься в кино в начале 2000-х и за двадцать с лишним лет успел поработать и с Квентином Тарантино (“Бесславные ублюдки”), и с Франсуа Озоном (“Петр фон Кант”). В “Хищниках” он показывает, как постепенно внутри спокойного и доброжелательного человека просыпается протест против враждебного отношения к нему и жене.

Дени Меноше

“Мавританец” (The Mauritanian)

Тахар Рахим

В ноябре 2001 года, спустя два месяца после страшнейшего теракта в истории США, Мохаммеда Ульд Слахи (Тахар Рахим) арестовали как главного подозреваемого. Хотя официальных обвинений мужчина так и не получил, главным поводом для заключения в Гуантанамо стала его связь с “Аль-Каидой” и знакомство с Усамой бен Ладеном. Родные Мохаммеда, желая добиться пересмотра дела, обращаются за помощью к адвокату Нэнси Холандер (Джоди Фостер).

В основе психологической драмы “Мавританец” шотландца Кевина Макдональда лежит автобиографическая книга самого Мохаммеда Ульд Слахи, который провел в заключении больше 14-ти лет. Тахар Рахим создает на экране образ человека изможденного, но не сломленного. Во время съемок исполнитель лично встречался со Слахи, похудел на 10 килограммов и даже носил настоящие наручники и кандалы во время съемок в тюрьме. Роль принесла Рахиму номинацию на “Золотой глобус”.

Тахар Рахим“Прекрасная эпоха” (La Belle Époque)

Гийом Кане

Виктор Дрюмон (Даниель Отой) раньше работал в газете, в которой создавал политические карикатуры. Но наступает время, когда бумажные издания умирают, а в интернете эти комиксы оказываются не нужны. Творческий и семейный кризис изматывают мужчину, и именно в этот непростой момент жизни Антуан (Гийом Кане) — друг детства сына — делает необычное предложение. Дрюмон может стать клиентом его компании, которая реконструирует приятные события прошлого. Не раздумывая, Виктор просит воссоздать 1974 год в Лионе, когда он был молод и успешен.

В “Прекрасной эпохе” Николая Бедоса Даниель Отой олицетворяет собой Францию XX века, а Гийом Кане, напротив, человек нового времени. Однако мужчина не отрицает прошлое, а относится к нему с трепетом, ведь ушедшие эпохи сформировали его личность. Современные технологии дают возможность сохранить прошлое. В этом соединении классической и новой культуры режиссер видит выход из кризиса для Виктора.

Гийом Кане

“Поехали!” (En roue libre)

Бенжамен Вуазен

Уставшая медсестра Луиза (Марина Фоис) страдает от панических атак. Очередной приступ охватывает женщину, когда она ведет машину. Теперь выбраться из автомобиля для нее кажется невозможным — только в этих пределах героиня ощущает безопасность. По нелепой случайности бандит Пол (Бенжамен Вуазен) решается на угон, но парень не подозревает, что на заднем сидении находится Луиза.

В роудмуви Дидье Барсело сталкиваются два противоположных характера — тихая женщина и импульсивный мелкий преступник. Но постепенно становится очевидно, что героев объединяет одиночество и болезненное прошлое. Зрители наверняка запомнили Бенжамена Вуазена по ностальгической драме Франсуа Озона “Лето’85”. В “Поехали!” актер создает образ не неторопливого красавчика-тусовщика, а человека нервного и уязвимого.

Бенжамен Вуазен“Этот новый мир” (La croisade)

Луи Гаррель

Обеспеченные супруги Абель (Луи Гаррель) и Марианна (Летиция Каста) — владельцы дорогого дома. В шкафах хранятся раритетные часы, запонки и брендовые винтажные платья, а на книжных полках — раритетные издания. Но в один день оказывается, что часть нажитого имущества исчезла. Сын-подросток продал старые предметы, которым никто не пользовался, чтобы вложиться в экопроект, направленном на спасение Земли от гибели.

“Этот новый мир” — третья режиссерская работа Луи Гарреля, в которой актер исполнил роль зажиточного француза. В погоне за материальным мужчина вместе с супругой не успевает думать о духовном. Узнав, что руководило сыном, Абель получает возможность пересмотреть собственную жизнь.

Луи Гаррель