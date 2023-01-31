 

“Являетесь нашим открытым врагом”: Пригожин отказался обсуждать военные вопросы с CNN

31.01.2023, 19:40, Разное
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“Господа из CNN, неужели вы действительно считаете, что мы будем обсуждать с вами наши военные вопросы, в то время как вы являетесь нашим открытым врагом. Это все равно, что обсуждать военные вопросы и делиться информацией с ЦРУ”, — заявил Пригожин.

По его словам, ЧВК “Вагнер” является образцовой организацией, которая соблюдает все необходимые законы и правила. Предприниматель добавил, что в настоящее время не было зафиксировано ни одного случая невыплаты страховых сумм сотрудникам.

“Отдельно хотим сообщить, что если американские граждане, читатели CNN, желают вступить в ряды ЧВК “Вагнер”, они могут направить свое обращение на пресс-службу. Мы обязательно его рассмотрим. И уже тогда, по возвращении на Родину, в случае, если правительство США не будет преследовать данных граждан, вы можете с ними пообщаться. Также получить информацию или взять у них интервью, если разглашение этих данных не будет запрещено внутренними правилами ЧВК “Вагнер” и не будет подпадать под военную тайну”, — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Пригожин указал на провокационный характер вопросов издания Bloomberg. Он подчеркнул, что оставляет за собой право через них задавать неудобные вопросы властям США.


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