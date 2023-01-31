“Вероятность летального исхода”: врачи оценили шансы сраженного инфарктом Николаева

Тревожная новость об Игоре Николаеве заставила поклонников переживать. По данным ряда СМИ, накануне музыканта госпитализировали в московский кардиоцентр с подозрением на инфаркт. Вскоре врачи подтвердили диагноз. Сейчас артисту проводят курс интенсивной терапии, сообщают авторитетные издания.

Больше никаких подробностей о состоянии 63-летней знаменитости неизвестно. Поэтому экспертам пока сложно сказать, каковы шансы Николаева на выздоровление. Однако врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова попыталась дать некую оценку случившемуся. По ее словам, именно у мужчин зачастую выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы.

Терапевт и кардиолог Алексей Жито в беседе с Пятым каналом отметил: “Чем больше площадь повреждения миокарда, тем больше вероятность летального исхода”. Мол, инфаркт – это одна из самых распространенных причин смерти. Поэтому профилактика проблем с сердечно-сосудистой системой крайне важна.

Насколько быстро можно восстановиться после инфаркта, зависит от процента поражения миокарда. Среди последствий коварной болезни – аритмия, острая сердечная недостаточность, пневмония, эрозии и язвы в области желудка или кишечника, перикардит.

Кстати, сам Игорь Николаев уже вышел на связь с журналистами и рассказал о своем состоянии. В беседе с “360” артист сказал, что чувствует себя хорошо.