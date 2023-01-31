Автоэксперт Баканов заявил, что проводка прикуривателя может стать причиной пожара автомобиля

По словам Петра Баканова, неправильное подключение электроприборов к прикуривателю может привести к повреждению проводки, что в конечном итоге приведет к возгоранию автомобиля.

В случае неисправности обычно перегорает предохранитель, и подача электроэнергии прекращается. По словам Баканова, если оборудование было установлено непрофессионально и отсутствует предохранитель, провода могут слишком сильно нагреться, и оплетка может расплавиться. Именно это происходит при перегрузке.

По словам эксперта, в современных машинах четко указаны характеристики мощности для прикуривателей и розеток. Он посоветовал при подключении к прикуривателю избегать устройств мощностью 180 ватт и более.

Если требования к мощности превышены, прикуриватель может слишком сильно нагреться или перегорит предохранитель из-за перегрузки. Средняя мощность таких розеток составляет 120-150 ватт, а максимальная – 180 ватт. Если автовладелец не знает мощность своего прикуривателя, то, скорее всего, он старый. Поэтому необходимо ориентироваться на 100-120 ватт.

Любое мощное устройство, например, компрессор для автомобиля, следует подключать к проводам питания от аккумулятора. Это обеспечит безопасность бортовых электросистем автомобиля.