ЦБ рассказал о рисках для роста экономики РФ

Согласно Бюллетеню Департамента исследований и прогнозирования Банка России, в РФ может наблюдаться замедление темпов перехода к устойчивому росту. Эти факторы могут включать технологические ограничения, нехватку кадров и низкий внешний спрос.

В докладе говорится, что “сохраняющиеся технологические ограничения и слабый внешний спрос могут стать основными факторами, замедляющими переход экономики к устойчивому росту, начиная со второй половины 2023 года”. Эксперты также отметили, что замедление темпов роста мировой экономики и ограничения на экспорт из РФ могут снизить спрос, что окажет негативное влияние на положительную экономическую динамику. Данные материалы могут не отражать официальную позицию и выводы Центрального банка.

По данным Минэкономразвития, в 2018 году ожидается падение ВВП РФ на 0,8%. Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства РФ, заявил в декабре, что к 2023 году российская экономика сократится всего до 1%. Позже он отметил, что динамика российского ВВП останется примерно такой же, как и раньше.

В своем январском прогнозе МВФ улучшил свои оценки российской экономики. По мнению МВФ, к 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%. В октябре прошлого года наблюдалось снижение на 2,3%. В 2024 году рост ожидается на уровне 2,1%. По данным фонда, в 2022 году РФ не испытает ожидаемого экономического спада в 3,4%: в настоящее время предполагается, что спад составит 2,2%.