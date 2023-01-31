 

Во Франции пообещали Украине еще 12 САУ Caesar

31.01.2023, 19:15, Новости дня
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Париж намеревается поставить Киеву дополнительные самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и обучить военнослужащих ВСУ, сообщил глава французского минобороны Себастьен Лекорню.

Лекорню заявил, что после переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым Франция готова поставить дополнительно 12 САУ Caesar, передает ТАСС.

Он не указал возможные сроки поставок, и пояснил, что их стоимость планируется покрыть за счет фонда военной помощи Киеву в размере 200 млн евро, созданного Парижем.

В Польшу также планируется отправить 150 французских военных, которые будут учить бойцов ВСУ. Они смогут обучать до 600 военных в месяц.

В начале января министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявлял, что датские депутаты поддержали отправку Киеву 19 САУ Caesar.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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