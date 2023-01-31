Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на расстояние, с которого не будут наноситься удары по ДНР
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Нужно отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики настолько, чтобы ВСУ не смогли бить по территории ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
ДНР вошла в состав РФ в рамках своих конституционных границ, потому их необходимо вернуть. Также следует учитывать угрозу от Киева по обстрелам республики, сообщил Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».
Он пояснил, что также необходимо и отодвинуть противника от этих границ, чтобы он физически не смог достать республику с учетом того вооружения, которое он будет иметь на тот момент.
Пушилин подчеркнул, что не стал бы заниматься «шапкозакидательством» по поводу того, что в скором времени все устроится и «противник угомонится».
«Мы же тоже прекрасно понимаем и видим, что Украина, давно потерявшая свою субъектность, стала просто инструментом со сломанной идеологией», – заключил он.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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