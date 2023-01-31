Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на расстояние, с которого не будут наноситься удары по ДНР

Нужно отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики настолько, чтобы ВСУ не смогли бить по территории ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

ДНР вошла в состав РФ в рамках своих конституционных границ, потому их необходимо вернуть. Также следует учитывать угрозу от Киева по обстрелам республики, сообщил Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».

Он пояснил, что также необходимо и отодвинуть противника от этих границ, чтобы он физически не смог достать республику с учетом того вооружения, которое он будет иметь на тот момент.

Пушилин подчеркнул, что не стал бы заниматься «шапкозакидательством» по поводу того, что в скором времени все устроится и «противник угомонится».

«Мы же тоже прекрасно понимаем и видим, что Украина, давно потерявшая свою субъектность, стала просто инструментом со сломанной идеологией», – заключил он.

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