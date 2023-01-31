Chevrolet представил гоночный Corvette Z06 GT3.R

Американский бренд Chevrolet продемонстрировал новую версию популярного спорткара Corvette Z06 под названием GT3.R.

Отличить новинку не составит труда по видоизмененному кузова, а также аэродинамическим обвесам. Также здесь задействовали огромные колесные диски и гоночные шины. Под капотом GT3.R установили 5,5-литровый бензиновый агрегат, который существенно превосходит предшественника. Производитель пока не называет технические параметры, тогда как их озвучат лишь к 2024 году.

Благодаря существенному улучшению производительности автомобиль GT3.R сможет участвовать в гоночных чемпионах. Пока разработчики не намерены объявлять другие важные параметры модели.