 

Chevrolet представил гоночный Corvette Z06 GT3.R

31.01.2023, 19:11, Разное
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Американский бренд Chevrolet продемонстрировал новую версию популярного спорткара Corvette Z06 под названием GT3.R.

Отличить новинку не составит труда по видоизмененному кузова, а также аэродинамическим обвесам. Также здесь задействовали огромные колесные диски и гоночные шины. Под капотом GT3.R установили 5,5-литровый бензиновый агрегат, который существенно превосходит предшественника. Производитель пока не называет технические параметры, тогда как их озвучат лишь к 2024 году.

Благодаря существенному улучшению производительности автомобиль GT3.R сможет участвовать в гоночных чемпионах. Пока разработчики не намерены объявлять другие важные параметры модели.


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