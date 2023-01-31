Мнение: Запрет майнинга в жилых домах, самозапрет на кредиты и есть ли польза от экономии

1. Российские власти подумывают о запрете домашнего майнинга (ссылка):



Комиссия по энергетике Госсовета направила в правительство России предложение о запрете майнинга криптовалют в жилых домах. По мнению авторов инициативы, это необходимо для предотвращения пожаров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Если предложение будет одобрено, рекомендации, скорее всего, будут рассматриваться в виде отдельных законопроектов. На сегодняшний день в России нет законодательства, регулирующего майнинг.

2. Многие наши соотечественники, возможно, вскоре получат шанс избавиться если не от кредитной зависимости, то хотя бы от кредитного спама (ссылка):



Депутаты готовят к внесению в Госдуму законопроект, который позволит россиянам самостоятельно через портал «Госуслуги» установить себе запрет на получение кредитов и займов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального банка (ЦБ) России.

Для того, чтобы включить эту функцию, потребуется выставить специальный запрет в своей кредитной истории. Предполагается, что такой механизм будет действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только тех банков, где у человека есть счет.

Выставленный на «Госуслугах» самозапрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, а банки, которые запрашивают информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, смогут увидеть установленные ограничения.

Кстати, по данным статистики, россияне в прошлом году стали вдвое чаще погашать потребительские кредиты раньше срока (ссылка) – ещё одно свидетельство, что дела в нашей экономике выправляются. Да и финансовая грамотность растёт, если народ стремится быстрее распрощаться с долгами. Если бы россияне ещё научились элементарно копить на потребтовары, вместо того, чтобы брать их в кредит…

3. В Школе Капитализма я рассказываю, что важнее — зарабатывать или экономить. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Допустим, Василий зарабатывает 70 тысяч рублей в месяц и тратит примерно столько же. Если он сосредоточится на финансовой дисциплине, то сможет ужать расходы вдвое. Тогда он Василий каждый месяц будет откладывать сэкономленные 35 тысяч рублей. Если же Василий сосредоточится вместо этого на работе, он сможет вдвое увеличить свои доходы. И тогда он каждый месяц будет откладывать уже 70 тысяч.

Казалось бы, простая арифметика — увеличивать доходы выгоднее, чем уменьшать расходы. Но есть нюанс…