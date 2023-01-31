Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Любовь Успенская и другие на премии Fashion TV “Fashion New Year Awards 2022”

Разумеется, знаковое модное мероприятие не смогли пропустить звездные гости и номинанты премии: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Митя Фомин, Ирина Салтыкова, Валерия и Иосиф Пригожин, Сергей Зверев и другие селебрити. Церемонию торжественно открыли владелец телеканала Fashion TV Антон Гормах, Президент телеканала Дарина Солодкова, Генеральный директор Андрей Шалахов и Генеральный продюсер Мария Ост, которая по совместительству выступила ведущей наряду с Катей Гусевой, звездой телеканала “Жара” Костей BRAVO и Юлией Костюшкиной.

Приз в номинации “Прорыв года” забрала певица Тося Чайкина, а в категории “Абсолютный Sold out!” победил Филипп Киркоров. “Fashion персоной года” стала Ольга Бузова, которая также забрала награду в категории “Лучшее концертное шоу года”. “Fashion хит года” написала Люся Чеботина, а “Иконой стиля” была признана Любовь Успенская. Полный список лауреатов, а также фото с мероприятия можно увидеть ниже.

Ольга БузоваPACHA TATI, Любовь УспенскаяФилипп Киркоров, Гормах АнтонАлександр СирадекианАлександр, Наталья и Артем АраповыАлексей Васильчук, Алексей КатковАлексей Воробьев, Марина Ермошкина, Айсурат ШамановаАлена КуталияАлёна Лейнер, Татьяна и Рамон Паласиос-Фернандес, Оксана КузнецоваФилипп Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Мартин КиркоровАнастасия IVKA и Олег ФирерАнгелина Лямина, ВалерияАндрей и Анна АндреевыАнжелика АгурбашАника КеримоваАнна МатросоваАнтон Чекутов и Юлия СитдиковаВладимир ПыстинДарина СолодковаДжемал Махмудов, Анастасия ВолочковаДмитрий ДюранЕвгения Ивлева, Митя ФоминЕкатерина ИванюшкинаИлоанга ЕршоваИосиф Пригожин и ВалерияИрина ЙововичИрина КонстантиноваСергей ЗверевИрина СалтыковаКирилл ШевчукКорнер бренда Chateau TamagneКостя Bravo, Юлия КостюшкинаКристина ЕгиазароваЛина ИсбирМария Ост, Андрей ШалаховМария Ост, Антон и Наталья ТрегубовыМария ОстМихаил и Лиана ТурецкиеМихаил Сазанов и Катя ГусеваМодели показа продюсерской компании ART&FASHION (коллекция дизайнера Анны Лукьяновой), Татьяна ПрасковаНадя ШаркНасими АллахвердиевНатали АндресНаталия Данилова, Berkay KesenciНаталья Палинова, Олег ПилягинОлег ЧерныйОлеся КосоплеткинаОлеся МаксименкоОльга Аринина (CYBER FASHION TECHNOLOGY)Ольга БеликоваОльга Власенко, Елена ЭпельбаумОльга ДымоваОльга ШультайсПавел Розинский, Антон ГормахПолина БарскиРишато Ахметгареев, Ирина ПиминоваСергей ЛангСогдианаТатьяна ЛеманАлександр Остапенко, Анна СериковаТатьяна Тимофеева, Нонна Мартиросян, Гузель Харисова, Дмитрий Гаврилов, Игорь Саламов, Елена КучероваТося ЧайкинаУмар Джабраилов, Виктор БондаренкоФеликс ЛибШушанна ИсраелянЭстер АбнерЮлия ДойниковаЮлия КорелинаАлена ВодонаеваЮрКисс и Люся Чеботина