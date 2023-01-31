 

В Париже началась массовая манифестация против пенсионной реформы

31.01.2023, 17:55, Новости дня
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Жители Парижа во вторник второй раз за месяц вышли на акцию протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.

Демонстрация началась на площади Италии, откуда ее участники направились к Дому инвалидов в историческом центре Парижа, передает ТАСС.

В этот раз профсоюзы поставили целью вывести на улицы под лозунгом «Мы не согласны ждать пенсии еще два года» 100 тыс. человек в Париже и более 1 млн по всей Франции.

По словам участника митинга, правительство получило ясный сигнал о неприемлемости реформы.

Ранее утром начались забастовки на улицах Франции, которые затронули общественный транспорт. В столице из-за забастовок закрыт ряд учебных заведений. Блокированы многие лицеи, где бастуют более половины преподавателей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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