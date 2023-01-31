Путин поручил разработать концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Президент РФ Владимир Путин дал поручение представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в РФ в 2023 году, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Росмолодежи разработать совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки РФ и представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в РФ в 2023 году», – говорится в перечне поручений по итогам заседания Государственного Совета России, состоявшегося 22 декабря 2022 года, говорится на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин считает, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, по его словам, в современных условиях не так просто осуществить эту идею.

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