 

Заслуженный пилот назвал последствия воровства спасательных жилетов из самолета

31.01.2023, 17:55, Новости дня
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На российских авиалиниях, как и на европейских, пассажиры чаще всего воруют спасательные жилеты, однако это наказуемо, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик СССР, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов.

Бортпроводница крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе рассказала, что многие пассажиры в качестве сувенира уносят с собой из воздушного судна спасательные жилеты, передает «Express.co.uk». Также сотрудники лайнеров рассказали, что люди нередко «прихватывают с собой» из самолета кофейные кружки, подушки, одеяла и железные столовые приборы из бизнес-класса.

«Спасательный жилет настолько совершенен и мал, что притягивает к себе интересы охотников, рыбаков, путешественников, любителей отдыхать на природе, потому что является реальным средством не только для спасения на воде, но и для развлечения. Этот предмет пользуется популярностью и у пассажиров наших авиалиний», – говорит Смирнов.

Однако пилот крайне не рекомендует забирать данное средство для спасения из самолета. Взять жилет без последствий не получится, так как в каждом полетном документе указаны персональные данные всех пассажиров, которые были на том или ином рейсе. Соответственно, если под каким-либо сиденьем в самолете не будет хватать спасательного жилета, авиакомпания может обратиться в полицию, предоставив полное ФИО человека, сидевшего на том месте. «Да и потом, это средство спасения, а воровать их – то же самое, что чью-то жизнь. Это крайне непорядочно», – считает пилот.

Кроме того, спасательный жилет – достаточно дорогая вещь. «Он стоит недешево, потому что это производится при помощи современных технологий на специальных предприятиях из очень качественной резины. Но мне понятно, чем вызван интерес к этому предмету: его в магазине просто так не купишь. А даже если бы их начали продавать, то спрос вряд ли был бы хорошим, ведь цена на них была бы высока», – рассуждает специалист.

Также, говорит пилот, люди «прихватывают из самолета» пледы и наушники, но чаще всего это происходит случайно. «Такие вещи легко купить почти в каждом магазине, их нет смысла специально красть. Часто бывает такое, что человек просто забывает снять наушники, а бортпроводница не увидела их на нем, когда он выходил из салона. Это мелочи, которые не расцениваются как воровство. Но если человек специально что-то забирает, то это, конечно, должно наказываться», – уверен Смирнов.

В конце октября прошлого года в Ассоциации Туроператоров РФ (АТОР) на своем официальном сайте написали, что чаще всего в качестве сувениров пассажиры забирают чашки, столовые приборы, гигиенические пакеты, одеяла и подушки, а также спасательные жилеты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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