«Автотор» начал серийное производство китайского седана Kаiyi E5

Отечественный завод «Автотор» начал серийный выпуск нового недорогого седана под названием Kaiyi E5.

Данный автомобиль до сих пор не продавался на отечественном рынке. Вместе с тем производитель предполагает возможность запуска продаж уже к первому кварталу текущего года. В дальнейшем в компании предложат еще три модели данного бренда до конца 2023 года. Локализация производства предполагает сварочные и покрасочные работы.

Под капотом нового седана Kaiyi E5 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 156 л.с. мощности. Автомобиль оснащен вариатором или механической коробкой передач. Во всех комплектациях применили передний привод. В салоне установлен крупный экран мультимедийного центра и камера кругового обзора.