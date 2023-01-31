 

«Автотор» начал серийное производство китайского седана Kаiyi E5

31.01.2023, 17:50, Разное
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Отечественный завод «Автотор» начал серийный выпуск нового недорогого седана под названием Kaiyi E5.

Данный автомобиль до сих пор не продавался на отечественном рынке. Вместе с тем производитель предполагает возможность запуска продаж уже к первому кварталу текущего года. В дальнейшем в компании предложат еще три модели данного бренда до конца 2023 года. Локализация производства предполагает сварочные и покрасочные работы.

Под капотом нового седана Kaiyi E5 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 156 л.с. мощности. Автомобиль оснащен вариатором или механической коробкой передач. Во всех комплектациях применили передний привод. В салоне установлен крупный экран мультимедийного центра и камера кругового обзора.


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