Скандалы: Роскошь недорого

Аренда элитных квартир в центре Москвы дешевеет каждый месяц

Рынок элитной аренды в столице существенно изменился за прошедший год. Число желающих снять квадратные метры в пределах Садового кольца стало меньше из-за релокации. Это заставило владельцев снизить цены.

Предложение на рынке аренды элитного жилья в центре Москвы за год выросло почти в два раза. Только в декабре прошлого года число свободных апартаментов выросло на 8%. Такие данные в своем исследовании рынка приводит агентство Intermark Real Estate. Эксперты связывают тенденцию с релокацией клиентов, которые отказались от аренды таких квартир, а так же меньше стали интересоваться таким жильем. Все это сказалось и на ценах.

«Данное увеличение можно объяснить отъездом части арендодателей и арендаторов и, как следствие, освобождением недвижимости, что спровоцировало рост числа квартир в предложении, — отмечают авторы исследования, — можно судить о том, что объем предложения на протяжении 2022 года увеличивался почти каждый месяц, при этом максимальный темп прироста был после 24 февраля – тогда число лотов для сдачи в аренду в сравнении с предыдущим месяцем увеличилось сразу на треть. На 18% упал спрос в 2022 году в сравнении с прошлым годом. Спад числа сделок объясняется уменьшением объема целевой аудитории в связи с релокацией за рубеж части клиентов».

Все это сказалось и на ценах. Сейчас средняя стоимость элитной аренды в столице составляет 322 000 рублей в месяц и это на 11% меньше, чем годом ранее. Это соответствует ценам 2020 года. По при этом клиенты не готовы к этой цене, средний бюджет спроса составил 217 000 рублей. Поэтому большая часть арендодателей готовы «двигаться» по цене. По данным исследования, 51% сделок совершается со скидками.

«Основными причинами снижения ставок стали: предоставляемые скидки, которые запрашивают арендаторы, переизбыток числа предложений на рынке, а также релокация за рубеж части обеспеченной аудитории арендаторов», — резюмируют авторы.

С точки зрения географии, больше всего сделок в 2022 году было заключено в районе Арбат-Кропоткинская – 17% от всех сделок, на втором месте по востребованности локации Лубянка-Китай-Город и Ленинградский проспект – по 11%. Также популярными районами стали Тверская-Кремль и Замоскворечье.

Еще один штрих к картине элитной аренды – это сравнительно небольшое предложение в новых домах. Чаще в аренде квартиры в зданиях советской и дореволюционной постройки.

«В новых домах ЦАО Москвы, построенных начиная с 2015 года, в аренду предлагается около 14% из числа всех экспонируемых предложений в высокобюджетном сегменте, тогда как преобладающая доля недвижимости представлена сегодня в домах более ранних годов постройки – 86% из числа всех предложений, из которых 22% приходится на квартиры в дореволюционных дома», — отметили в агентстве.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”