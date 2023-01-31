 

Донеси на себя сам – в России стартует месячник покаяния

31.01.2023, 17:33, Разное
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С 1 февраля по 2 марта в России пройдёт «Месячник покаяния», в ходе которого граждане смогут публично рассказать о своих грехах и получить скидку при оплате штрафа на портале «Госуслуги».

В случае, если деяние подпадает под нормы уголовного кодекса, публикация видеопокаяния будет приравнена к явке с повинной.

– У каждого человека есть грехи. Кто-то перешёл дорогу на красный сигнал светофора, кто-то устроил пьяную драку, а кто-то ругал нашу прекрасную Родину. Мы хотим дать возможность людям не держать этого груз на душе, а получить прощение от государства и граждан, – рассказал автор инициативы депутат Ирина Яровая.

Опубликовать видеопокаяние граждане смогут в социальных сетях с хэштегом #ПРОСТИТЕМЕНЯЛЮДИ либо загрузив ролик на портал «Госуслуги». Далее видео будет рассмотрено специальной комиссией, в которую входят сотрудники МВД, чиновники, врачи и психологи.

В случае, если действия гражданина признают противоправными, он будет привлечён к административной или уголовной ответственности. Всем раскаявшимся россиянам предоставят скидку в размере 30% на оплату штрафа, а уголовные дела рассмотрят в особом порядке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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