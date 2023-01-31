Приянка Чопра и Ник Джонас впервые взяли годовалую дочь на публичное мероприятие

Актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас впервые показали широкой публике свою годовалую дочь Мальти Мари. Ранее звезды старались скрывать лицо малышки от папарацци. Фотографии семьи опубликовал таблоид Daily Mail. Супруги были замечены в Лос-Анджелесе, где группа Jonas Brothers получила звезду на голливудской “Аллее славы”. Во время церемонии Чопра держала дочь на коленях, пока ее муж произносил речь.

Мальти Мари, я не могу дождаться, когда вернусь сюда с тобой через 15 лет и опозорю тебя перед твоими друзьями. Моя прекрасная жена, ты — мое спокойствие в безумии, скала в бурю, и я счастлив быть женатым на тебе. Мне нравится быть родителем вместе с тобой, – сказал со сцены Ник.

Напомним, Мальти Мари появилась на свет в январе 2022 года благодаря суррогатной матери. Малышка родилась раньше срока и на 100 дней осталась в отделении интенсивной терапии. После этого родители смогли забрать ее домой. В апреле звезды обнародовали пол и имя, а в начале мая поделились первым снимком дочери.

Приянка Чопра и Ник Джонас познакомились в начале 2018 года и уже через два месяца отношений, в июле, решили сыграть свадьбу. Пару не смутила даже 10-летняя разница в возрасте. Приянка и Ник поженились в первые выходные декабря. Празднование шло в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, а потом в Дели и Мумбаи.