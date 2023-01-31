Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Любовь Успенская и другие на премии “Fashion New Year Awards 2022”
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Разумеется, знаковое модное мероприятие не смогли пропустить звездные гости и номинанты премии: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Митя Фомин, Ирина Салтыкова, Валерия и Иосиф Пригожин, Сергей Зверев и другие селебрити. Церемонию торжественно открыли владелец телеканала Fashion TV Антон Гормах, Президент телеканала Дарина Солодкова, Генеральный директор Андрей Шалахов и Генеральный продюсер Мария Ост, которая по совместительству выступила ведущей наряду с Катей Гусевой, звездой телеканала “Жара” Костей BRAVO и Юлией Костюшкиной.
Приз в номинации “Прорыв года” забрала певица Тося Чайкина, а в категории “Абсолютный Sold out!” победил Филипп Киркоров. “Fashion персоной года” стала Ольга Бузова, которая также забрала награду в категории “Лучшее концертное шоу года”. “Fashion хит года” написала Люся Чеботина, а “Иконой стиля” была признана Любовь Успенская. Полный список лауреатов, а также фото с мероприятия можно увидеть ниже.
Ольга БузоваPACHA TATI, Любовь УспенскаяФилипп Киркоров, Гормах АнтонАлександр СирадекианАлександр, Наталья и Артем АраповыАлексей Васильчук, Алексей КатковАлексей Воробьев, Марина Ермошкина, Айсурат ШамановаАлена КуталияАлёна Лейнер, Татьяна и Рамон Паласиос-Фернандес, Оксана КузнецоваФилипп Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Мартин КиркоровАнастасия IVKA и Олег ФирерАнгелина Лямина, ВалерияАндрей и Анна АндреевыАнжелика АгурбашАника КеримоваАнна МатросоваАнтон Чекутов и Юлия СитдиковаВладимир ПыстинДарина СолодковаДжемал Махмудов, Анастасия ВолочковаДмитрий ДюранЕвгения Ивлева, Митя ФоминЕкатерина ИванюшкинаИлоанга ЕршоваИосиф Пригожин и ВалерияИрина ЙововичИрина КонстантиноваСергей ЗверевИрина СалтыковаКирилл ШевчукКорнер бренда Chateau TamagneКостя Bravo, Юлия КостюшкинаКристина ЕгиазароваЛина ИсбирМария Ост, Андрей ШалаховМария Ост, Антон и Наталья ТрегубовыМария ОстМихаил и Лиана ТурецкиеМихаил Сазанов и Катя ГусеваМодели показа продюсерской компании ART&FASHION (коллекция дизайнера Анны Лукьяновой), Татьяна ПрасковаНадя ШаркНасими АллахвердиевНатали АндресНаталия Данилова, Berkay KesenciНаталья Палинова, Олег ПилягинОлег ЧерныйОлеся КосоплеткинаОлеся МаксименкоОльга Аринина (CYBER FASHION TECHNOLOGY)Ольга БеликоваОльга Власенко, Елена ЭпельбаумОльга ДымоваОльга ШультайсПавел Розинский, Антон ГормахПолина БарскиРишато Ахметгареев, Ирина ПиминоваСергей ЛангСогдианаТатьяна ЛеманАлександр Остапенко, Анна СериковаТатьяна Тимофеева, Нонна Мартиросян, Гузель Харисова, Дмитрий Гаврилов, Игорь Саламов, Елена КучероваТося ЧайкинаУмар Джабраилов, Виктор БондаренкоФеликс ЛибШушанна ИсраелянЭстер АбнерЮлия ДойниковаЮлия КорелинаАлена ВодонаеваЮрКисс и Люся Чеботина
- Прорыв года – Тося Чайкина
- Абсолютный Sold out! – Филипп Киркоров
- Юбилей года – Бедрос Киркоров
- Интервьюер года. Дебют на Муз-ТВ – Мартин Киркоров
- Fashion премьера на сцене Государственного Кремлевского дворца – Алла-Виктория Киркорова
- Fashion персона года – Ольга Бузова
- Лучшее концертное шоу года – Ольга Бузова
- Fashion хит года – Люся Чеботина
- Fashion певица года – Валерия
- Лучший парфюмерный дом России – DIVINE AROMA, Кирилл Шевчук
- Музыка и стиль – Ольга Шультайс
- Дизайнер года – Эстер Абнер
- Лучший косметический бренд года – NATURA SIBERICA, Феликс Либ
- Икона стиля – Любовь Успенская
- Открытие года – PACHA TATI
- Лучшая интеграция fine dining ресторанов России на международную арену – Насими Аллахвердиев
- Лучшее Fashion event agency – JK Agency, Юлия Корелина
- Самая любимая народом «Маска» за «Монстрика» в программе «Маска» на НТВ – Алексей Воробьев
- Самая ожидаемая кинопремьера 2023 – «На Рубле без Рубля», Марина Ермошкина, Айсурат Шаманова
- Luxury клуб года – World Class Вишневый сад, Гузель Харисова
- Лучшая концертная площадка года – ресторан-бар MEMO, Илья Эстеров, Филипп Голубев
- Бизнес-леди года – Вице-президент телеканала Fashion TV, директор по развитию бизнеса OZON, Илоанга Ершова
- Самый лучший дизайн органического бренда в 2022 году – ORGANIKA, Владимир Пыстин
- Самый креативный молодежный бренд одежды – ASIA ST 71, Антон Чекутов и Юлия Ситдикова
- Лучший женский проект – SUPERWOMAN, Анна Матросова
- Fashion адвокат года – Андрей Андреев
- Лучший дистрибьютор парфюмерии и косметики – BeautyLine Bureau, Павел Розинский
- Лучший художник в стиле POP ART – Олег Чёрный
- Лучший антикризисный консультант в медицине и здравоохранении – Алена Куталия
- Лучший Fashion горнолыжный отель года – FLORA boutique hotel & spa, Артем Арапов
- Эпатажный бизнесмен года – Антон Трегубов
- Светская певица – Анжелика Агурбаш
- 30 лет трендов вкуса – «Фуд Милк», Ваге Татинцян
- Событие года – показ MASTERSUIT, Рамон Паласиос-Фернандес
- Лучший пластический хирург – Ирина Константинова
- Семейный проект года – Новогодний бал «Истинные ценности», Ольга Власенко и Елена Эпельбаум
- Самый Fashion отель Бодрума – Lujo Hotel Bodrum, Турция, Наталия Данилова, Berkay Kesenci
- Лучший психологический центр – психологический центр «ЛАНГ», Сергей Ланг
- Лучший налоговый консультант – Татьяна Леман
- Fashion реалити-шоу года – проект «МОДЕЛЬЕР», Мария Ост
- Самый стильный бренд вечерних платьев – Rina Collection, Екатерина Иванюшкина
- Адвокатская коллегия года – Коллегия адвокатов «Правовая защита», Сергей Куземин, Юрий Ширинян
- Лучший пластический хирург по ринопластике – Лина Исбир
- Музыкальный продюсер года – Алина Артц
- Self-Made Woman – Шушанна Исраелян
- Fashion бренд деловой моды – Bettaleme, Ирина Пиминова
- Эталон стиля, исполнительница авторских песен – Натали Андрес
- Блогер года – Олег Пилягин
- Лицо с обложки – Полина Барски
- Внедрение технологий в Fashion индустрию – CYBER FASHION TECHNOLOGY (АНО «Киберли»), Ольга Аринина
- Нумеролог года – Кристина Егиазарова
- Fashion KARAOKE CLUB – Zhukovka 72, Олеся Максименко
- Звездный нутрициолог года – Надя Шарк (Акулова)
- Эксклюзивный тур со звездой в Калининград – Митя Фомин, Евгения Ивлева
- Лучший кондитер домашних десертов – Дмитрий Дюран
- Лучший международный бренд обуви AleksanderSiradekian – Александр Сирадекиан
- Артист года – Григорий Лепс
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