 

Вырвана с мясом: Пропавшую без вести Седокову нашли в крови

31.01.2023, 16:55, Разное
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Экс-солистка “ВИА Гры” серьезно напугала своих поклонников. Звезда отправилась в США, где живет ее молодой муж Янис Тимма, а потом пропала без вести. Социальные сети Анны Седоковой молчали, а поклонники наверняка гадали, что же с ней произошло.

И за это время, как оказалось, с артисткой случилось что-то страшное. В микроблоге певицы появились пугающие кадры, посмотрев которые поклонники нашли свою любимицу в крови. На снимке – вырванная с мясом ногтевая пластина. По словам экс-солистки “ВИА Гры”, травма произошла из-за собак, которых она разнимала во время драки.

В общем, Анне Седоковой не позавидуешь: своим фанатам она рассказала, что испытывает адскую боль, а еще теперь понимает, почему во время пыток людям вырывают ногти. Более того, звезда, можно сказать, лишилась правой руки, ведь теперь из-за болевых ощущений она не может притронуться к чему-либо.

“Любое касание к пальцу – жуткая боль. Я уже не говорю о том, как это смотрится”, – взвыла в своем микроблоге жена баскетболиста.

Выяснилось, что это не единственная беда в жизни артистки за последние дни. Она призналась, что пропала из поля зрения из-за свое подавленного эмоционального состояния. Певице не хотелось вставать с кровати и заниматься делами – на это не хватало энергии. И только сейчас Анна Седокова начала собирать себя в кучу, чтобы идти в бой с новыми силами.


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