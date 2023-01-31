Стало известно о скором анонсе Crew 3 от Ubisoft

The Crew 3 будет анонсирована Ubisoft, сегодня, 31 января 2023 года. Новость рассказал пользователь форума ResetEra Gaming dex3108, который ссылался на аккаунт The Crews в соцсетях.

The Crew 3 будет анонсирована Ubisoft, сегодня, 31 января 2023 года. Новость рассказал пользователь форума ResetEra Gaming dex3108, который ссылался на аккаунт The Crews в соцсетях.

30 января аккаунт Crew 2 внезапно ожил. SidWajs опубликовал комментарий к посту, в котором сообщил, что Crew 3 может выйти в 2023 году. “Завтра. В 5PM UTC/9AM PST”, – значилось в сообщении.

Вскоре после этого к общению присоединился Том Хендерсон, инсайдер, хорошо известный в игровой индустрии. Он также подтвердил правильность даты и времени. Ранние утечки предполагают, что будет использовано название Motorfest. Но Хендерсон утверждает, что Ubisoft может изменить название вообще всей серии.

По словам инсайдера, The Crew Motorfest (или просто Motorfest) изначально разрабатывалась как расширение для The Crew 2. Проект развивался на протяжении многих лет и в итоге был выпущен как самостоятельная игра на другом движке.