 

Лохматый ремикс: эффектно обновляем стрижку маллет, миксуя ее с «волчицей», бобом и не только

31.01.2023, 16:35, Разное
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Стрижка «маллет» появилась в шестидесятых годах прошлого века. С тех пор она несколько раз поднималась на пик популярности и постепенно с него спускалась, неоднократно изменялась по форме. Сегодня она снова в тренде и снова изменилась. Рассмотрим несколько обновленных моделей стрижки “кефаль” (второе название маллета).

Лохматый ремикс

Если вы не готовы распрощаться с боковым объемом, используйте этот вариант “кефали”. Это микс с «волчицей», для которой больше подходят более длинные волосы. Отличный вариант соединения шегги и маллета, который поможет вам продемонстрировать красоту волос.

С короткой челкой

Очень экстравагантная и стильная форма, которая наверняка понравится смелым и креативным девушкам. Концепция состоит в том, чтобы челка была максимально короткой, как и волосы на боковых зонах (насколько это соответствует “кефали”). Волосы сзади оставьте длинными, чтобы контраст был ощутим по максимуму.

Кудрявая

Если вы являетесь счастливой обладательницей вьющихся от природы волос, можете выбирать произвольную длину и останавливать свой выбор на обновленной “кефали” такого плана. Очень стильная прическа, которая замечательно смотрится и проста в уходе.

Длинная “кефаль” на волнистые волосы

Отличная идея для того, чтобы продемонстрировать красоту волос и моделировать форму лица. Красоту волнистых волос вам поможет показать многослойность и относительно большая длина, моделировать форму – челка-шторка, которая справляется с этим заданием просто превосходно.

“Кефаль”-боб

Этот микс подойдет обладательницам не очень длинных волос. Вы можете выбрать любую длину челки, слоев, волос в районе затылочной зоны. Прическа очень простая и в то же время эффектная и очень стильная.

Яркие цвета

Помимо формы разумным решением будет обратить внимание на цвет волос. Маллет в ярком цвете смотрится эффектно и экстравагантно, поэтому можете смело экспериментировать.


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