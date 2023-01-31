 

Без шарфика смотрелось бы не так элегантно: 10 лучших образов с одним из главных аксессуаров весны

31.01.2023, 16:35, Разное
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Если в гардеробе есть платье, которое вы уже почти не носите, значит пришла пора подарить ему вторую жизнь. Есть простые и элегантные способы стилизовать свой наряд с помощью шарфа. Все, что вам нужно, – это большой квадратный или прямоугольный шелковый шарф, и вы готовы создавать такие образы.

Выручит всегда

Модный тренд на шарф сделал его незаменимым аксессуаром, который придает загадочную элегантность другим вашим стильным предметам одежды.

Очевидно, что короткий шарф лучше всего подходит для галстуков и основных драпировок, а длинный шарф хорош для более сложных узлов.

Шарф для украшения

Многие привыкли воспринимать шарф, как исключительно зимний аксессуар, который защитит от холода. Тяжелые модели подойдут для того, чтобы замотаться в них любым доступным способом.

А вот тонкие, кружевные платки и шарфы можно перекручивать десятком разных способов и каждый раз находить в этом что-то особенное.

Теперь все больше и больше людей с большим энтузиазмом используют шарфы, чтобы добавить стиля и элегантности своему наряду.

Вкратце можно сказать, что эти аксессуары сейчас стали весьма популярны среди тех, кто всегда ищет что-то, что по может им выделиться из толпы. Ведь элегантная деталь действительно оживляет даже самое заурядное платье или костюм.

Играйте с цветом, длинной и способом завязывания, каждый раз получая соблазнительный и яркий образ.

Не знаете, как повязать шарфик? Добрый десяток способов вы увидели на фотографиях. Берите примеры отсюда или придумывайте свой способ.

Заключение

Какой бы ни была погода и настроение, найдите аксессуар, который позволит быть на высоте. Шарфик всегда под рукой, он удобен и практичен.


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