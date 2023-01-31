Представитель Сунака: Лондон не будет в ближайшее время предоставлять истребители Украине

Лондон считает нецелесообразным направлять Киеву истребители прямо сейчас, сообщил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщило агентство Reuters.

При этом Британия продолжит обсуждать вопросы поддержки Украины вместе с союзниками, передает ТАСС.

По словам Сунака, британские «истребители чрезвычайно сложны, на обучение полетам на них уйдут месяцы».

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять Украине американские истребители F-16.

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