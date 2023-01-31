Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве Мнангагве
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Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве трактор Belarus 92s для подсобного хозяйства.
Президент Зимбабве Мнангагве подарил в ответ Лукашенко чучело льва, главы государств обменялись подарками на церемонии передачи зимбабвийским аграриям сельхозяйственной техники из Белоруссии, передает БелТА.
Также Лукашенко выразил благодарность США и Западу за санкции, поскольку в ином случае на поле в Зимбабве стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие.
Белорусский президент добавил, что в Зимбабве живут друзья Белоруссии, и страны налаживают сотрудничество, чтобы достичь общего блага.
Осенью 2022 года Лукашенко вручил трактор российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения.
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