Скандалы: Россиянка попыталась провезти в желудке полкило кокаина

Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о контрабанде наркотиков

Девушку задержали в аэропорту Внуково 25 января. При досмотре сотрудники аэропорта заметили подозрительные свертки у нее в желудке. Девушку отправили на медосмотр. Осмотр показал, что в желудке у девушки было 90 пакетиков с наркотиками, сообщает ТАСС.

Смекалистая Евгения Ч. вечером 25 января прилетела из Стамбула во Внуково. По прибытию в аэропорт она, как и все пассажиры, прошла «зеленый коридор». Сотрудники таможни заметили подозрительные свертки в желудке девушки и задержали ее.

Евгению отправили в хирургическое отделение одной из московских больниц, где она находилась до 27 января. Избавлялась от свертков девушка во время походов в туалет. Оказалось, что в своем желудке она провозила 90 запечатанных пакетов небольшой формы. Экспертиза показала, что это был кокаин общей массой более 440 грамм.

В отношении Евгении возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Девушка может провести за решеткой до 20 лет своей жизни.

Оригинал материала: “Рен ТВ”