 

Мэрилина Мэнсона обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

31.01.2023, 15:40, Разное
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Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон стал фигурантом нового судебного дела. На него подали иск по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Согласно информации Rolling Stone, артиста обвинили в растлении и неоднократных домогательствах, произошедших в 1990-х годах. Имя предполагаемой жертвы музыканта не раскрывается. В материалах дела она значится как Джейн Доу.

В судебных документах говорится, что женщина впервые столкнулась с Мэнсоном в 1995 году, когда ей было 16 лет. Мэрилин пригласил ее и еще одну девушку в свой автобус. Там музыкант узнал их возраст, класс школы, а также домашние адреса и телефонные номера. Впоследствии, по словам истицы, знаменитый рокер принудил ее к сексу. Возраст согласия в Техасе в то время составлял 17 лет. Джейн Доу также заявила, что свидетелем изнасилования стал один из участников группы Мэнсона.

Истица испытывала боль, была напугана, унижена и сбита с толку. После того как он закончил, обвиняемый посмеялся над ней. Затем музыкант потребовал от истицы убраться прочь из его автобуса, – указано в иске женщины.

По воспоминаниям жертвы, Мэнсон начал угрожать ей и заявил, что, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем, он убьет и ее саму, и ее семью. После изнасилования, как заявляет истица, музыкант неоднократно звонил и писал ей, выпрашивая откровенные фото. Через некоторое время после инцидента предполагаемая жертва начала употреблять психоактивные вещества, что привело ее к многолетней зависимости. 

Когда она была еще ребенком, обвиняемый целенаправленно и преднамеренно заложил основу, необходимую для запугивания и контроля. Он часто заставлял истицу чувствовать себя одинокой и изолированной, говоря ей, что никто, кроме него, ее не понимает, включая ее семью. В то время истица верила обвиняемому, – утверждается в иске.

Мэнсон неоднократно становился героем громких судебных дел. Ранее судья Калифорнии отклонил иск о сексуальном насилии в отношении музыканта. Заявление было подано моделью Эшли Морган Смитлайн, которая обвиняла рокера в изнасиловании и жестоком обращении во время их двухлетних отношений.


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