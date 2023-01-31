 

Колин Фаррелл рассказал о затяжном COVID-19 — актер болел шесть месяцев

31.01.2023, 15:40, Разное
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Колин Фаррелл, получивший известность благодаря ролям в фильмах “Александр”, “Телефонная будка” и “Особое мнение”, рассказал о том, что перенес затяжной коронавирус. Ирландский актер страдал от болезни на протяжении шести месяцев. Подробностями он поделился в интервью телеканалу CBS. 

Колин навредил своему здоровью тем, что начал выходить на пробежки после первого же негативного теста на COVID-19. Именно такое небрежное отношение, по мнению актера, и стало причиной того, что болезнь затянулась практически на полгода. Повторно Фаррелл заразился во время вручения премии “Золотой глобус”. На мероприятии он появился вместе с Бренданом Глисоном, коллегой по фильму “Банши Инишерина”. В результате кинозвезды заболели в одно время.

Глисон и Фаррелл уже восстановились после болезни. Колин рассказал, что в этот раз он отказался от тренировок во время лечения и после него, чтобы не травмировать себя вновь. Актер, как и его коллега, столкнулся с высокой температурой и головными болями. Глисон добавил, что крайне рад завершившемуся карантину. Он признался, что выйти на улицу — “фантастическое чувство”.

Напомним, премьера фильма “Банши Инишерина” состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. Это драма о кризисе в отношениях двух старых друзей, история их ссоры на фоне шотландских пейзажей вымышленного острова. Один из них к удивлению другого решает разорвать крепкие дружеские отношения. Последний решает выяснить, в чем дело, и выдвигает отчаянный ультиматум. События развиваются очень быстро, что приводят к серьезным последствиям.


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