 

“Плохо”: Отец сообщил о печальном состоянии отрезанного Костомарова

31.01.2023, 15:35, Разное
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10 января олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. Фигурист все новогодние праздники чувствовал себя неважно, но при этом продолжал самоотверженно работать и выступать на открытом воздухе. В реанимации его подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО, что говорило о плачевном состоянии спортсмена.

Потом у Костомарова в легких развился сепсис, что реально угрожало его жизни. Россияне молились за спасение кумира. Недавно в Сети появились новости о том, что фигуриста хотят отключить от ИВЛ, но судя по всему, сделать это окончательно пока не удалось, поэтому он до сих пор не дышит самостоятельно.

Отец Романа Костомарова вышел на связь и сообщил о печальном состоянии сына. Хоть оно и стабильное, но спортсмен очень тоскует по дому, так как сейчас он от него отрезан. Сам отец пока не видел сына, рядом с ним находится супруга Оксана, сообщает телеканал “360”.

“Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось”, – рассказал отец Костомарова.

Пока речи о выписке 45-летнего фигуриста не идет. Впереди у него длительный период восстановления.


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