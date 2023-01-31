 

“В психиатрии”: Сорвавшуюся с катушек Бузову отправили на лабораторные исследования

31.01.2023, 15:35, Разное
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Поющая телеведущая за годы своей карьеры, кажется, привыкла к критике в свой адрес. Кто только не ругал звезду за ее выходки, фразы, одежду, плохой вокал – в общем, перечислять можно бесконечно. Некоторые даже опасаются за психическое состояние Ольги Бузовой.

Заговорил об этом бывший сосед звезды по телестройке Май Абрикосов. Экс-участник “Дома-2” давно ушел из звездной тусовки, поселился в деревне, а теперь время от времени критикует поющую телеведущую в своем блоге. Вот и на этот раз блондин опубликовал свой гневный выпад.

Бывший коллега Ольги Бузовой, анализируя ее поведение, буквально сказал, что она слетела с катушек.

“Она никогда не отличалась умом, а сейчас еще и адекватность потеряла”, – едко заметил Май Абрикосов.

Более того, экс-участник телестройки отправил артистку на лабораторные исследования к специалистам – уж очень она ценный для изучения экспонат.

“По мне так Олю Бузову нужно изучать в психиатрии, как жертву реалити-шоу, яркий экспонат”, – написал в своем микроблоге Май Абрикосов.

Затронул блондин и музыкальную карьеру поющей телеведущей, высмеяв ее успех, которым она так кичится. Бывший коллега уверен, что на самом деле она – настоящая бездарность, а потому на яркие мероприятия вроде “огоньков” ее не приглашают.

Впрочем, это лишь мнение блогера-затворника, а факты говорят обратное: Ольга Бузова уж слишком часто мелькает на телевидении, имеет кучу рекламных контрактов и, конечно, баснословные гонорары.


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