Госдума примет первый закон, разработанный искусственным интеллектом

В январе 2023 Госдума РФ примет первый закон, разработанный искусственным интеллектом.

Поправка в УК разработана комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи с помощью отечественной нейросети BotGPT, работающей на кластере российских процессоров Baikal.

Искусственный интеллект разработал закон, который добавляет в УК статью 121.1 «Мужеложство». Виновным будет грозить «принудительное исправление ошибок реестра», а в некоторых случаях «полное форматирование». Чтобы разработать такой документ, ИИ проанализировал терабайты информации по истории человечества. Поставленная ему задача касалась увеличения рождаемости и «доступного государству человекоресурса».

В комитете по информационной политике подчеркнули социальную важность принимаемого закона: сам того не зная, компьютерный разум также встал на защиту нравственности и морали.

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