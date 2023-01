Официально подтверждена разработка премиального прозрачного смартфона Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2) – это совершенно новый смартфон от сенсационного 2022 стартапа Nothing. Он будет описан как устройство высокого класса. По данным The Verge, об этом рассказал Карл Пей (основатель Nothing).

Пей не уточнил значение слова “high-end”, но отметил, что Nothing Phone (2) будет сфокусирован на программном обеспечении. В команде разработчиков программного обеспечения около 100 человек, и что он привлек многих людей, чью работу он знает.

Руководитель компании заявил, что флагманский телефон не будет продаваться в Америке, как это было в случае с Nothing Phone (1). Пей заявил, что приоритетом номер один для компании является выход на американский рынок.

Пока неизвестно, когда именно состоится презентация Nothing Phone (2). По словам Пея, запуск и презентация нового продукта запланированы на 2023 год.