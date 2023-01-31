Овны программируются на счастье: мантры знакам зодиака на неделю с 30 января по 5 февраля

Очень многое зависит о программы, которую вы зададите себе на будущее. Настрой помогут осуществить мантры, которые позволят каждому представителю своего знака зодиака правильно расставить приоритеты. Именно о них пойдет речь в статье.

Овен

Программируйтесь на счастье и не забывайте о том, что от ваших мыслей зависит то, как сложится эта неделя и будущее в целом. «Каждую минуту я думаю только о позитивном, ничего не боюсь и ощущаю уверенность в том, что все будет хорошо».

Телец

«Я не могу дать того, чего у меня нет, но могу поделиться тем, что имею. Поэтому стараюсь дарить свое тепло и любовь близким людям, надеясь на взаимность».

Близнецы

«Я чувствую приближение к цели, мои мечты уже начинают сбываться. Я с благодарностью отпускаю прошлое и с надеждой и верой в лучшее смотрю в будущее».

Рак

«Я отпускаю все страхи, неуверенность, сожаления и разочарования прошлого. Мне легко и свободно, поскольку я нацелен на счастливое будущее, которое меня однозначно ждет».

Лев

«Я не стану зацикливаться на том, что могло бы быть. Предпочитают жить сегодняшним днем и радоваться жизни. Поводов для радости у меня много, я их вижу и знаю, что их будет еще больше».

Дева

«Я настроен жить с улыбкой на лице и благодарить даже за мелочи. Я живу сегодняшним днем, который меня радует, а завтрашний обрадует еще больше».

Весы

«Я уважаю себя и всех, кто находится рядом. Именно поэтому я готов дарить свою любовь людям и надеяться на взаимность. У меня все будет хорошо, поскольку я жажду понимания и верю в то, что достигну своей цели».

Скорпион

«Я знаю, что мечты и планы не сбываются в одночасье, иногда приходится долго идти по направлению к своей цели. Однако я не тороплюсь, а наслаждаюсь этой прогулкой, процесс для меня не менее важен, чем результат».

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Стрелец

«Я готов отступить на шаг назад и посмотреть, какие подарки мне подготовила Вселенная. Я не настаиваю на своем, а иду туда, куда она меня ведет, наслаждаясь этой прогулкой».

Козерог

«Я больше не бегу от своих трудностей, а принимаю их с благодарностью. Вселенная преподносит мне полезные уроки, и я ей за это очень благодарен. Я уверен в том, что все это делается для моего блага».

Водолей

«Я готов ко всему, что со мной произойдет в будущем. С удовольствием выйду из зоны комфорта и сделаю все необходимое, что потребуется. Для меня это не составляет труда, если есть мотивация».

Рыбы

«Я отпускаю все, что не поддается моему контролю. Я перестаю так чутко воспринимать то, что говорят люди. Мне надо сосредоточиться на себе. И я это делаю с уверенностью в том, что у меня все получается».