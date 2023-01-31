В ЦБ заявили об устойчивости экономики России к внешним шокам
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Российская экономика оказалась устойчивой к внешним шокам, снижение ВВП в 2022 году оценивается в 2–3%, заявили в ЦБ России.
«Уровень экономической активности в конце I – начале II квартала резко снизился, но после этого в целом стабилизировался, и по итогам 2022 г. снижение ВВП может составить 2–3%», – передает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.
Также аналитики Банка РФ не исключают позитивные процессы в общеэкономической динамике в 2023 году с одновременным усилением инфляционного давления.
Отмечается, что падение, если сравнивать с 2021 годом, не должно помешать экономике РФ увеличить производство в обрабатывающих отраслях промышленности и некоторых других отраслях при возможной стагнации или снижении в ряде других.
Ранее в ЦБ назвали объем заблокированных за рубежом средств российских инвесторов.
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