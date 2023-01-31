 

В ЦБ заявили об устойчивости экономики России к внешним шокам

31.01.2023, 15:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская экономика оказалась устойчивой к внешним шокам, снижение ВВП в 2022 году оценивается в 2–3%, заявили в ЦБ России.

«Уровень экономической активности в конце I – начале II квартала резко снизился, но после этого в целом стабилизировался, и по итогам 2022 г. снижение ВВП может составить 2–3%», – передает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

Также аналитики Банка РФ не исключают позитивные процессы в общеэкономической динамике в 2023 году с одновременным усилением инфляционного давления.

Отмечается, что падение, если сравнивать с 2021 годом, не должно помешать экономике РФ увеличить производство в обрабатывающих отраслях промышленности и некоторых других отраслях при возможной стагнации или снижении в ряде других.

Ранее в ЦБ назвали объем заблокированных за рубежом средств российских инвесторов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04.21 / Россия имитирует отвод войск от украинских границ – Бабин

18.12.20 / Россия в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в истории

07.07.21 / Памятник Ленину в Молдавии подвергся вандализму

07.09.20 / Daily Mail – в британском университете попала под запрет борьба с ожирением

07.07.21 / Минздрав установил сроки диспансеризации после COVID

08.09.21 / Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске

03.08.21 / В Офисе президента рассказали, когда определят тарифы на электроэнергию для населения Украины

09.12.21 / В США представили новую систему отслеживания астероидов

08.07.20 / Матвиенко заявила о готовности РФ обсуждать открытие границ

29.12.21 / “Сиськи шикарные”. Michelle Andrade показала грудь и лобок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика