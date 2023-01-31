 

Минобороны: Российские военные моряки спасли француза в Атлантическом океане

31.01.2023, 15:14, Новости дня
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Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане, сообщили в военном ведомстве.

По сообщению Минобороны, экипаж среднего танкера «Кама» из состава отряда боевых кораблей Северного флота в центральной части Атлантического океана принял аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты, после чего отклонился от маршрута движения и направился в район аварии, где высадил на тонущее судно досмотровую группу, поднявшую на борт танкера француза Лукаса Монтеу и его собаку, передает ТАСС. Спасенный рассказал, что на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды.

Путешественнику оказали медпомощь и пообещали доставить в
ближайший порт.

Напомним, 11 января ВМС Великобритании сообщили, что корабль британских военно-морских сил Portland следит за проходом оснащенного гиперзвуковыми «Цирконами» российского фрегата «Адмирал Горшков» и сопровождающего его танкера «Кама» через международные воды рядом с Британией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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