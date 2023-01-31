 

Лавров: Подписанты Минских соглашений признались в подготовке к войне с Россией

31.01.2023, 15:14, Новости дня
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Бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, поставившие подписи под Минскими соглашениями, открыто признались в том, что эти соглашения нужны были для подготовки войны с Россией, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр указал на долгие годы саботажа соглашений, которые активно использовались Киевом и Западом для того, чтобы готовить войну против России. В этом признались Порошенко, Меркель и Олланд, передает РИА «Новости».

Ранее западные политики, в том числе Меркель, подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко также признал, что Киев согласился на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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