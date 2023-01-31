 

Настасья Самбурская, Аврора, Ирина Безрукова и другие селебрити на премьере байопика “Раневская”

31.01.2023, 14:20, Разное
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Накануне в столичном театре им. Моссовета, который в этом году отмечает свое столетие, прошла премьера долгожданной биографической драмы “Раневская”.  Мероприятие посетили как актеры фильма Мариэтта Цигаль-Полищук, Александр Домогаров, Ирина Гринева, Максим Литовченко, Андрей Бутин и Игорь Письменный, так и звездные гости, в том числе Настасья Самбурская, Аврора, Екатерина Климова, Алика Смехова, Надя Ручка, Мила Ершова, Ирина Безрукова, Родион Газманов, Дмитрий Дюжев и многие другие. 

Широкому зрителю драма “Раневская” станет доступна 8 февраля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

АврораВладислав ВетровАлександра Власова Аристарх Венес Елена ЗахароваМила ЕршоваНадя РучкаАлексей ЛукинРодион ГазмановЕкатерина КлимоваАлика СмеховаДмитрий ДюжевЗара Ирина БезруковаНастасья СамбурскаяАлександр ДомогаровМариэтта Цигаль-Полищук 


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