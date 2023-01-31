 

Редкий выход: Памела Андерсон с сыновьями на премьере документалки “Памела: История любви” в Лос-Анджелесе

31.01.2023, 14:20, Разное
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Накануне в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ документального фильма Netflix о Памеле Андерсон под названием “Памела: История любви” . На ковровой дорожке главную героиню ленты сопровождали двое взрослых сыновей от рок-музыканта Томми Ли — 26-летний Брэндон Томас и 25-летний Дилан Джаггер. Поддержать молодых людей также пришли их девушки — модель Лили Истон, которая встречается с Брэндоном, и возлюбленная Дилана Паула Брасс.

Отметим, что Брэндон и Дилан нечасто выходят в свет вместе со знаменитой матерью. Они ведут непубличный образ жизни вдали от камер папарацци. 

Новая документалка расскажет об истории восхождения 55-летней Памелы Андерсон к славе. Вместе с фильмом на книжных полках появятся и мемуары актрисы под названием “С любовью, Памела”, отрывки которых уже вовсю циркулируют в прессе. В книге кинозвезда откровенно рассказала о психологических проблемах и домашнем насилии со стороны первого супруга Томми Ли.

Памела Андерсон и Томми Ли поженились в 1995 году, и после свадьбы их сразу начали преследовать папарацци. В результате из сейфа эксцентричных возлюбленных были похищены личные фотографии, а также скандальное интимное видео, которое моментально попало в сеть. Из-за повышенного внимания прессы и агрессивного поведения Томми Ли их развод был неизбежен. Спустя три года после свадьбы, в 1998-м, звезды официально разорвали отношения. После Томми Памела была замужем еще несколько раз — за музыкантом Кидом Роком, игроком в покер Риком Соломоном и своим телохранителем Дэном Хайхурстом (нынешний муж). 


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