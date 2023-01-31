 

Собянин и Воробьев открыли после реконструкции пригородный вокзал Лесной Городок будущего МЦД-4

31.01.2023, 14:15, Разное
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В открытии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Это уже 14-й новый пригородный вокзал на Киевском направлении МЖД, написал столичный градоначальник в своем телеграм-канале.

На станции обустроили две платформы с навесами на всю длину, лавочками и стойками SOS. Проход осуществляется через подземный вестибюль, оборудованный эскалаторами и лифтами.

Прилегающая территория благоустраивается. Путь от остановок наземного общественного транспорта до станции сократился с 350 до 50 метров. Отремонтированы тротуары, организована отстойно-разворотная площадка, парковка на 94 автомобиля.

По словам мэра, после реконструкции станция Лесной Городок будет работать по стандартам московского транспорта. С запуском МЦД-4 местные жители получат новый сервис, подчеркнул Собянин.

Поезда будут следовать по четвертому диаметру с интервалом до 5-5,5 минуты в час пик. Дневных перерывов больше не будет.

Мэр столицы напомнил, что центральные диаметры включены в единую систему московского транспорта. Пассажиры совершают бесплатную пересадку на метро и МЦК и экономят на оплате проезда до 75%, уточнил градоначальник.

“С открытием МЦД-4 к 2025 году ежедневный пассажиропоток станции Лесной Городок вырастет в 1,5 раза — с 3,6 тыс. до 5,5 тыс. человек. При этом созданный запас пропускной способности значительно превышает прогнозный пассажиропоток”, – добавил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что пассажиры первых двух центральных диаметров совершили почти 200 миллионов бесплатных пересадок. Суммарно они сэкономили 8,4 миллиарда рублей.

МЦД-1 и МЦД-2 открылись в 2019 году. Первый диаметр связал подмосковные города Одинцово и Лобня, второй – Подольск и Нахабино. Наземное метро работает по расписанию подземки – с 5:30 утра до 1:00 ночи.


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