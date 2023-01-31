К нам возвращаются ногти-стилеты, но при этом разумной длины: особенности трендовой формы на 2023 год и самые свежие дизайны

Красота рук непосредственно зависит от красоту ногтей. Поклонницам ногтей-стилетов повезло, они снова в тренде, можно выбирать разные формы, но не очень большой длины. У вас есть замечательная возможность сделать выбор, рассмотрев несколько вариантов остроконечных ногтей.

Шахматные ногти-стилеты

Вы можете остановить свой выбор на клетчатом дизайне, поскольку он смотрится очень привлекательно и даже весело. Покройте все ногти этим рисунком или сделайте это выборочно (например, безымянные пальцы).

Выбор цвета также зависит от вашего вкуса, поскольку сочетать можно любые оттенки.

С плавными линиями и контрастными цветовыми блоками

Отличная идея сделать очень привлекательный маникюр с плавными линиями и контрастными цветовыми блоками. Вы можете покрыть яркими цветами всю ногтевую пластину или нанести узоры на нюдовую основу. Еще одна оригинальная вариация – оформить каждый ноготь по-своему, но при этом придерживаясь общего стиля.

С геометрическими элементами

Поскольку сегодня в тренде не очень длинные ногти, геометрические узоры будут смотреться на них особо привлекательно. Они зрительно добавляют длины и при этом смотрятся очень нежно и стильно. Можно выбрать треугольники и ромбы, круги и квадраты, все зависит от вашего предпочтения.

С радужными кончиками

Можно оформить дизайн по принципу французского маникюра, затенив белый цвет на кончиках на радужные цвета. Вы можете использовать одну цветовую гамму с разными оттенками, выбрать три цвета, которые расположены рядом в цветовом ряду (имеется в виду радуга: красный, оранжевый, желтый и т. п.). Либо можно покрыть все кончики ногтей разными красками, что выглядит очень мило.

Французский маникюр с черными кончиками

Оригинальность этой идеи заключается в том, что кончики не закругленные, а остроконечные. То есть, вы повторяете форму своего ногтя, нанося по катетам произвольного треугольника тонкие черные линии.

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Оттенки синего

Очень привлекательно и стильно смотрится маникюр в синих тонах. Наличие разных оттенков рисунков от темно-синего до светло-голубого на нюдовом фоне выглядит нарядно и стильно. Можно использовать разные формы, плавные будут смотреться более нежно и женственно. Особенностью является то, что узоры не должны быть одинаковыми, поэтому их можно наносить так, как получится. Это двойной плюс, поскольку каждый ноготь однозначно будет уникален.

Монохромные ногти в бежевых тонах

Концепция данного дизайна заключается в использовании цветов одной палитры. Очень привлекательно смотрится гамма в бежевых тонах. Начните с самого темного, шоколадного, который будет нанесен на большой палец, и постепенно осветляйте цвет, двигаясь к мизинцу. Можно использовать разные оттенки без формата градиента, просто по своему усмотрению. Каждый ноготь должен быть монохромным, без рисунков и оттенков.

Вместо заключения

Вам были представлены эскизы маникюра для острых ногтей, но сегодня в тренде ногти-стилеты разных форм. Выберите ту, которая вам больше по душе, поскольку все до единой формы в нынешнем году являются трендовыми (квадратная, круглая, овальная, трапеция и пр.) при условии не очень большой длины.