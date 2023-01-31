Трамп заявил, что больше доверяет Путину, чем американской разведке
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что больше доверяет президенту РФ Владимиру Путину, чем «подонкам» из американской разведки, приводит издание Newsweek его сообщение в соцсети Truth Social.
Бывший глава США привел свои слова после встречи с Путиным в 2018 году. Тогда он заявил, что не видит никакой причины, по которой Москва вмешивалась бы в выборы 2016 года, – несмотря на обвинения ФБР, передает РИА «Новости».
Трамп напомнил, что в Хельсинки репортер спросил, кому он доверяю больше, Путину или «нашим подонкам из «разведки». По словам экс-президента, тогда он чувствовал, что в ФБР были «очень плохие люди в лице Джеймса Коми, Маккейба (чьей жене помогала Кривоватая Хиллари)».
Трамп также спросил у читателей, кого бы они выбрали, Путина или «этих отбросов».
Ранее советник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам РФ Фиона Хилл заявила, что Вашингтону следует изменить свое отношение к Путину.
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