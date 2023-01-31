Путин изменил порядок установления уровней террористической опасности

Порядок установления уровней террористической опасности изменен по указу президента Владимира Путина.

Изменения вносятся в указ от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», передает РИА «Новости».

Также меняется порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

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