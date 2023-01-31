Путин изменил порядок установления уровней террористической опасности
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Порядок установления уровней террористической опасности изменен по указу президента Владимира Путина.
Изменения вносятся в указ от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», передает РИА «Новости».
Также меняется порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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